Москва, 24 августа, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Участники выборов в Госдуму VII созыва чаще всего жалуются на нарушения в ходе агитации, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

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Так, по состоянию на 22 августа в ЦИК поступило 756 обращений на предполагаемые нарушения в ходе избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы, рассказала Памфилова. Из этого числа 269 жалоб было направлено ЦИК в соответствующие комиссии регионов для рассмотрения в соответствии с их компетенцией, а 487 жалоб рассматриваются непосредственно ЦИК России.

«Факты нарушений подтвердились полностью или частично по 21 жалобе (из рассматриваемых ЦИК), большая часть из них связана с нарушением порядка проведения предвыборной агитации. По 58 жалобам продолжается проверка в системе правоохранительных органов», — сообщила она.