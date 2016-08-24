Москва, 24 августа, 2016, 12:46 — ИА Регнум. В преддверии Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира по футболу 2018 года Федеральное агентство федерального и воздушного транспорта допустило ряд авиакомпаний к совершению международных перелетов из аэропорта «Раменское», сообщили в Росавиации.

m.government.ru Аэропорт Жуковский

Разрешение получили 11 авиакомпаний, которые будут совершать перелеты в шесть стран Европы, в страны бывшего СССР, а также в США, Китай и Турцию.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росавиация разрешила и российским авиакомпаниям осуществлять международные регулярные пассажирские перевозки из подмосковного аэропорта «Жуковский». Основными направлениями полетов стали Грузия, Австрия, Германия, Великобритания, Китай и Казахстан.

Напомним, аэропорт «Раменское» расположен недалеко от подмосковного города Жуковский. В настоящее время в аэропорту возведен один пассажирский терминал площадью 17 тыс. кв. м, который может обслуживать до 2 млн пассажиров в год. Также аэропорт оснащен самой длинной взлетно-посадочной полосой, длина которой 5,5 км, и не имеет ограничений по типам воздушных судов.