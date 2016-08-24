Улан-Батор, 24 августа, 2016, 12:39 — ИА Регнум. С начала нового учебного года студенты Монголии лишатся стипендий и возможности получать образование за границей — это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в госбюджет. Документ в Великий Государственный Хурал (парламент Монголии) внес министр финансов Монголии Чойжилсурэн Баттогтохын накануне, 23 августа.

Заболотский Николай. За учебой. 1951

Нормы законопроекта предполагают прекращение образовательных программ в зарубежных вузах, то есть монгольские студенты с 2016—2017 учебного года не смогут получать образование в зарубежных странах за счет бюджетных средств Монголии. По мнению министра финансов, в трудных экономических условиях это лишние расходы для госбюджета.

Законопроектом также предусмотрено прекращение выплаты стипендии, которую все студенты монгольских вузов получали с 2012 года в размере 70 200 тугриков (2016 рублей). Правительство таким образом планирует сэкономить 11,7 млрд тугриков (336 млн рублей) в оставшейся половине 2016 года, а в дальнейшем — по 33,7 млрд тугриков (около 968 млн рублей) в каждом году.

Также, если законопроект будет принят, вырастут отчисления социального страхования, налог на импортные транспортные средства, снизятся зарплаты судей, а также произойдут другие изменения в сфере уменьшения бюджетных расходов.

Добавим, что нововведение о сокращении стипендий вызвало волну критики со стороны общественности в социальных сетях, гораздо большую, чем лишение возможности обучения за границей. Дело в том, что, по данным портала News. mn, образование за рубежом получают всего две тысячи монгольских студентов. Кроме того, возможности учиться за границей лишатся только новые студенты. Те, кто уже учится за рубежом, смогут закончить обучение за счет государственных средств.

Всего же студентов в стране с населением 3 млн человек, по данным монгольских СМИ, насчитывается порядка 130 тысяч. Поэтому вопрос выплаты стипендий стал более массовым и острым (для сравнения: прожиточный уровень в Монголии в 2016 году — 163 000 тугриков (5174 рубля).

Отметим, что Великий Государственный Хурал еще может отклонить указанный законопроект, но такая вероятность невелика: министр финансов Монголии Чойжилсурэн Баттогтохын, внесший в парламент документ, является членом правящей Монгольской народной партии. Сейчас в парламенте страны 76 депутатов, из которых 9 — от Демократической партии, 1 — от Монгольской народно-революционной партии, 1 — самостоятельный депутат, остальные — члены МНП.

Также напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Монголии 17 августа решило сократить зарплаты президента, премьер-министра, депутатов парламента, а также руководителей госкорпораций на 30%. Таким образом, власти планируют сэкономить 3 млрд тугриков (около 85 млн рублей) в 2016 году, а в 2017 году — 8 млрд тугриков (227,6 млн рублей). Еще ранее, 15 августа, премьер-министр Жаргалтулга Эрдэнэбат заявил, что для преодоления бюджетно-финансового кризиса Монголия будет экономить на всем.