Москва, 24 августа, 2016, 12:35 — ИА Регнум. Член комиссии Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) и бывший главный тренер сборной России по тяжелой атлетике Давид Ригерт заявил, что вопрос об исключении тяжёлой атлетики из программы Олимпийских игр может быть рассмотрен Международным олимпийским комитетом (МОК), сообщает «Р-Спорт».

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Отвечая на вопрос журналиста, может ли МОК исключить из программы Игр тяжёлую атлетику, Ригерт ответил утвердительно. «Много ведь претендентов на вступление в олимпийскую программу. Смотрят, у кого что происходит», — пояснил он.

Ригерт высказался по поводу недопуска российских тяжелоатлетов на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро: охота за Россией в этом смысле идёт уже давно. «Поэтому нет ничего удивительного в том, что только российских тяжелоатлетов не пустили на Олимпиаду в Рио. К нам предвзятое отношение, мы это давно уже чувствовали», — сказал он. Ригерт подвёл итог, заявив, что для самой IWF «это добром не кончится».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 августа в IWF сообщили, что анализы 25 тяжелоатлетов дали положительные результаты по итогам перепроверки допинг-проб, взятых на летних Олимпийских играх — 2008 в Пекине.