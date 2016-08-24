Москва, 24 августа, 2016, 12:26 — ИА Регнум. Минобрнауки проведет мониторинг детских домов в России осенью 2016 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 августа, об этом сообщила глава министерства Ольга Васильева. Итоги будут поведены к началу 2017 года.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

«Думаю, что в первом квартале следующего года у нас будет ясная картина, что происходит», — сказала Васильева в Общественной палате.

Министерство планирует до конца октября оценить работу организаций для детей-сирот по единым критериям. Делается это для того, чтобы «органы местной власти смогли разработать свой комплекс мер вместе с общественностью», пояснила Васильева.

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Ольга Васильева сменила Дмитрия Ливанова на посту главы Минобрнауки в августе 2016 года.