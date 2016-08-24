Пекин, 24 августа, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Китайские автолюбители обсуждают новые фото пикапа от Zhongxing Auto, замеченного во время последних дорожных испытаний в КНР. Презентация Zhongxing Terralord пройдет в начале сентября на международном автошоу в Чэнду.

auto.qq.com Zhongxing Terralord

Полноприводный пикап Zhongxing Terralord будет оснащен 2,5-литровым турбодизельным двигателем, мощность которого составит 130 л.с. Автопроизводитель решил максимально удешевить свою новинку, поэтому новый Terralord поступит в продажу только с механической трансмиссией, пишет «Цичэ чжицзя».

Дизайн экстерьера во многом заимствован у Toyota и Mazda, отдельные элементы внешне схожи с дизайнерскими решениями американского Dodge.

Китайский пикап отличается «солидными» для своего класса размерами: 5341/1885/1815 мм при колесной базе в 3250 мм.

Официальный старт продаж намечен на октябрь 2016 г. Стоимость новинки будет озвучена уже на следующей неделе, однако, как полагают эксперты, стоимость Zhongxing Terralord в базовой комплектации не превысит 100 тыс. юаней.