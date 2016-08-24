Санкт-Петербург, 24 августа, 2016, 12:02 — ИА Регнум. Петербургский футбольный клуб «Зенит» включился в борьбу за нападающего туринского «Ювентуса» Симоне Дзадзу. На 25-летнего игрока претендуют также «Вольфсбург», «Монако», «Наполи» и «Вест Хэм», сообщает TuttoMercatoWeb.

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Ранее руководство «Вольфсбурга» договорилось с «черно-белыми» о трансфере форварда, Дзадза даже успел побывать в тренировочном лагере «волков». Однако стороны пока не пришли к единому мнению о размере отступных. Туринцы оценили футболиста в 25 млн евро, тогда как «Вольфсбург» такой вариант не устраивает.

Теперь активные переговоры о трансфере Дзадзы ведет руководство «Зенита». Симоне Дзадза заключил договор с «Ювентусом» 7 июля 2015 года, цена вопроса составила 18 млн евро. В текущем году форвард стал чемпионом Италии в составе «черно-белых».