Варшава, 24 августа, 2016, 11:48 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в беседе с журналистами подтвердил, что в ходе его визита в Анкару будут обсуждены вопросы пребывания в Турции американского ядерного вооружения. Об этом сообщает Polonia Christiana.

National Nuclear Security Administration Взрыв ядерной бомбы

По мнению издания, особого внимания заслуживает тот факт, что в Анкару вместе с главой польского МИД прибывает его румынский коллега Лазер Комэнеску. Несколько дней назад портал EurActiv.com сообщил, что США планируют переместить атомные бомбы из Турции в Румынию.

Ващиковский, впрочем, отметил, что Вашингтон и Бухарест отрицают наличие планов по передаче ядерного вооружения из Турции в Румынию.