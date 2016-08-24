Москва, 24 августа, 2016, 11:44 — ИА Регнум. Министр образования и науки России Ольга Васильева заявила, что будет противостоять сложившейся системе, при которой вместо воспитания и развития детей педагоги вынуждены заниматься «натаскиванием на сдачу ЕГЭ». Такую мысль новый министр образования озвучила, выступая в Общественной палате РФ сегодня, 24 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

«Я хочу обратиться к своим коллегам на местах для того, чтобы внеурочное время, которое нужно проводить с детьми, было направлено на их воспитание и на развитие их как человека, а не «натаскивание» на ЕГЭ», — сказала Васильева.

Министр пообещала заняться этим вопросом, ведь чтобы подрастающий человек смог стать настоящим гражданином страны, этому нужно уделять внимание и поддерживать постоянный контакт. Васильева, говоря о системе ЕГЭ, отметила, что на ней в том виде, в котором она существует, останавливаться нельзя.

«Мы должны посмотреть, что реально происходит, взять лучшее, отмести то, что не стоит брать дальше и идти вперед», — сказала министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выступая в ОП РФ Васильева озвучила ряд важных вопросов в сфере образования. Так, она заявила, что не намерена руководствоваться каким-либо определенным планом сокращений вузов и филиалов: конкретный случай по каждому вузу будет рассматриваться отдельно.

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Также Васильева пообещала, что Минобрнауки займется совершенствованием системы образования людей с ограниченными возможностями здоровья.