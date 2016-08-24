Москва, 24 августа, 2016, 11:44 — ИА Регнум. Мостостроители приступили к сборке ключевых элементов моста через Керченский пролив — судоходных пролетных строений. Автомобильный и железнодорожный арочные пролеты собирают на открытой технологической площадке, развернутой на керченском берегу. Впервые в отечественном мостостроении спроектирован и создаётся столь протяжённый арочный пролет над морской акваторией.

NASA Керченский пролив

«Арочные пролетные строения — самые крупные элементы Керченского моста. Их общий вес — около 10 тысяч тонн. Протяженность каждого пролета — 227 метров. Фактически это длина двух футбольных полей. Укрупнение таких габаритных конструкций выполняется на стапелях — специальных стендах, оснащенных грузоподъемным и строительно-монтажным оборудованием. Здесь арки наращиваются блоками от центра к краям. Постепенно они обретут форму, заданную проектировщиками, — напоминающую натянутый лук», — пояснил заместитель генерального директора компании «СГМ-Мост» Дмитрий Кондаков.

Работа по сборке арочных пролетов продлится около 12 месяцев. Уже готовые конструкции со стапелей по специальным путям будут спущены на плавсистему и перевезены по воде к фарватеру Керчь-Еникальского канала. Затем их смонтируют в проектное положение на постоянные опоры. Пролетные строения установят над судоходным коридором на высоте 35 метров от зеркала воды. Такой надводный габарит обеспечит беспрепятственный проход под Керченским мостом судов, курсирующих из Черного моря в Азовское и обратно.

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Как сообщало ИА REGNUM, строительство моста через Керченский пролив началось в феврале 2016 года. Для организации работ на объект доставлено более 5,5 млн тонн различных грузов. Стоимость строительства Керченского моста составит 227,92 млрд рублей, а стоимость трассы «Таврида», начинающейся от Керченского моста и ведущей вглубь полуострова, — более 100 млрд рублей. Движение по Керченскому мосту планируется открыть в 2018 году.