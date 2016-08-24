Санкт-Петербург, 24 августа, 2016, 11:50 — ИА Регнум. Сотрудники Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти проводят мероприятия в офисе ОАО «Метрострой» на Загородном проспекте северной столицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 24 августа в пресс-службе регионального УФСБ.

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При этом в спецслужбе не стали раскрывать цели проводимых в «Метрострое» оперативных мероприятий и их возможные результаты, однако уточнили, что исполняют поручение Следственного комитета по уголовному делу, которое ведется уже достаточно давно.

В компании «Метрострой» корреспонденту ИА REGNUM подтвердили присутствие в офисе сотрудников ФСБ, но не смогли уточнить, с чем именно связаны следственные действия. Правоохранители пришли в офис компании около 10:00 и пока не покинули его.

«Сотрудники ФСБ действительно проводят мероприятия в главном здании компании «Метрострой», но мы работаем в штатном режиме», — подчеркнул собеседник агенства.

Это уже не первые обыски в «Метрострое» в текущем году. В марте в офисе предприятия, а также в подотчетной Смольному «Дирекции транспортного строительства» уже проходили следственные действия, которые, как стало известно, были связаны с контрактами на строительство Красносельско-Калининской и продолжения Невско-Василеостровской линий Петербургского метрополитена.

12 мая сотрудники ФСБ вновь приходили в «Дирекцию транспортного строительства», подведомственную смольнинскому комитету по развитию транспортной инфраструктуры. Правоохранителей интересовали документы о строительстве депо «Южное».

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Напомним, ОАО «Метрострой» получило на днях статус генподрядчика по достройке нового стадиона на Крестовском острове.