Кейптаун, 24 августа, 2016, 11:42 — ИА Регнум.

ЮАР

В конце прошлой недели лидеры левацкой партии Борцов экономической свободы (EFF) заявили, что не будут входить в руководство крупнейших городов страны — Претории, Йоханнесбурга и Порт-Элизабет — но обязательно сохранят союз с правой буржуазной партией Демократический альянс (DA) на всех последующих муниципальных (а, возможно, и общенациональных) выборах — чтобы изгнать Африканский национальный конгресс из власти.

Этим заявлением окончательно оформилась уже вторая в сегодняшней политической картине Южной Африки «немыслимая коалиция» — такой устойчивый штамп закрепился за союзом молодых троцкистов из EFF и состоятельных респектабельных бизнесменов из DA в аналитических изданиях континента.

О первой из двух «немыслимой коалиции» — союзе, в котором ветераны революции против апартеида и капитаны бизнеса остановили страну в полушаге от «цветной революции» — подробно рассказывалось в публикации ИА REGNUM . Тогда первая «немыслимая коалиция» спасла для Джейкоба Зулу кресло президента.

Но теперь и оппозиция научилась искусству «дружить против» — в тех ситуациях, когда нет способа победить АНК в союзе с единомышленниками или самостоятельно.

Потеря Африканским национальным конгрессом контроля над крупнейшими городами страны, крупнейшими промышленными центрами — самая обсуждаемая тема всей африканской политики последнего месяца.

Главной интригой — разумеется сразу после самого факта возникновения союза младо-троцкистов и правых буржуа — стал вопрос, как коалиция переживет испытание победой. Ведь если бы лидеры Борцов экономической свободы потребовали бы себе кусок властного пирога, то коалиция испарилась бы в ту же секунду, и АНК довольно быстро инспирировал бы новые выборы, на которых гарантировано вернул себе власть.

Но ненависть Жулиуса Малемы, бывшего главы молодежного крыла Африканского национального конгресса, а сегодня мятежного с точки зрения бывших однопартийцев главы партии Борцов экономической свободы, к прежним боссам из АНК оказалась настолько высока, что он решил отдать плоды победы «белым эксплуататорам» из Демократического альянса, и продолжать в союзе с ними откусывать у Джейкоба Зумы город за городом.

«Мы зажаты между двумя чудовищами. Демальянс все же является лучшим чудовищем, чем АНК. Мы не в постели с ними [с Демократическим альянсом]… мы будем голосовать за оппозицию, потому что АНК должен быть отстранен от власти» — заявил Жулиус Малема на пресс-конференции после выборов в Йоханнесбурге.

Впрочем, Малема обозначил условия примирения с АНК — его партия будет работать с АНК, только если уйдет Джейкоб Зума, правительство введет всеобщее бесплатное образование и национализирует банковскую систему и шахты.

Его нынешних союзников из Демократического альянса любое из этих требований заставило бы бежать от партии Малемы на другой конец политического поля — вот только к ним у него нет никаких вопросов.

Они союзники «против», а не «за».

Разумеется, АНК в лице генерального секретаря Гведе Манташе с гневом отверг эти условия — на что, собственно, и рассчитывал Жулиус Малема.

Это заявление развязало ему руки для продолжения союза с Демальянсом не меньше, чем публичное решение отказаться от своей доли во власти завоеванных городов.

Малема уже заявил, что ближайшая цель коалиции — развитие успеха, достигнутого в Порт-Элизабет, крупнейшем транспортном хабе страны, и завоевание всего стратегически важного района Нельсон Мандела бэй.

При этом Демократический альянс успокоил своих избирателей, заверив их, что будет управлять этой насыщенной инвестициями и промышленностью территорией самостоятельно, без Борцов экономической свободы и их идей.

Любопытная деталь. Многие серьезные аналитики усматривают в такой странной «немыслимой коалиции» не только электоральный, но и неожиданно практический смысл для южноафриканской экономики, пораженной коррупцией. Собственно говоря, система, когда одна из партий коалиции формирует власть, позволяет другой партии — при желании — заметно снизить коррупционные запросы чиновников из первой. Будь у власти они обе — воровали бы все.

При этом инструмент давления вполне реальный, никаких судов и долгих разбирательств — без голосов младотроцкистов правительство «белых буржуа» просто исчезнет.

«Тот факт, что ни одна партия [в коалиции] не имеет большинства, это хорошо для управления, потому что теперь все они следят друг за другом… Государственные расходы станут намного чище и прозрачней», отметил Франсуа Конради, глава отдела исследований NKC Эфрикэн Экономикс, исследовательского центра из Оксфорда, специализирующегося на африканских рынках.