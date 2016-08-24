Москва, 24 августа, 2016, 11:38 — ИА Регнум. Средняя высота полета Международной космической станции (МКС) над поверхностью Земли увеличена на 2,3 км в рамках подготовки к возвращению из космоса экипажа станции, намеченного на начало сентября, сообщает 24 августа пресс-центр «Роскосмоса».

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Плановый маневр станция начала в 10:30 по московскому времени, когда были включены двигатели грузового корабля «Прогресс МС-02». Работа двигателей продолжалась 728,6 сек, в итоге скорость станции возросла на 1,3 м/с, что позволило увеличить высоту орбиты до 404 км.

Коррекция орбиты МКС является одним из условий, необходимых для спуска с орбиты пилотируемого корабля «Союз ТМА-20М», который должен состояться 7 сентября текущего года. На 23 сентября намечен старт и последующая пристыковка космического корабля «Союз МС-02».

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