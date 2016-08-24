Ташкент, 24 августа, 2016, 11:21 — ИА Регнум. 23 августа президент Узбекистана Ислам Каримов подписал распоряжение, в соответствии с которым чемпионы и призеры XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро получат денежные призы в иностранной валюте.

ru.torange.biz Вознаграждение

Так, обладатели золотых медалей Руслан Нурудинов (тяжелая атлетика) и три члена сборной команды по боксу — Хасанбой Дусматов, Шахобидин Зоиров и Фазлиддин Гаибназаров получат по $200 тысяч.

По $100 тысяч вручат серебряным призерам олимпиады, боксерам Шахраму Гиясову и Бектемиру Меликузиеву.

Обладатели бронзовых медалей станут богаче на $75 тысяч.

Среди бронзовых призеров — Кахор Ахмадалиев (боксу), Рустам Тулаганов (бокс), Ришод Собиров (дзюдо), Диёрбек Урозбоев (дзюдо), Елмурат Тасмурадов (греко-римская борьба), Ихтиёр Наврузов (вольная борьба) и Магомед Ибрагимов (вольная борьбе.

Такие солидные денежные призы вручены «за активное участие в пропаганде развития физической культуры и спорта, а также олимпийского движения среди молодежи страны, высокое спортивное мастерство и мужество, проявленные на Олимпиаде».

Документом установлено, что денежные премии будут выплачены Национальным банком внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в иностранной валюте — долларах США с депозитных валютных счетов, открываемых в установленном порядке в банке для физических лиц, без взимания налогов.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на премьер-министра республики Шовката Мирзияева.