Москва, 24 августа, 2016, 11:09 — ИА Регнум. Было ли «непростым» решение о замене индексации пенсий единовременной выплатой? Отвечая на этот вопрос корреспонденту ИА REGNUM, доцент кафедры управления рисками, страхования и ценных бумаг РЭУ им.Г.В.Плеханова Юлия Финогенова проанализировала все плюсы и минусы этого решения для граждан и правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионер за чтением газеты

Правительство:

Плюсы:

— Снижение обязательств перед текущими и будущими пенсионерами из-за снижения базы при проведении индексации в следующем году (экономия по грубым оценкам составит до 200 млрд. руб в год на протяжении будущих 20 лет).

— Удачный PR-ход правительства перед выборами в Госдуму, формирование позитивного имиджа в глазах большей части пенсионного электората (5 тыс. руб. для регионов — большие деньги, учитывая, что размер пенсии во многих регионах не превышает 7 тыс. руб. в месяц). Формирование иллюзии среди пенсионеров, что о них не забыли.

— Краткосрочное снижение социальной напряженности. Выплату получат все пенсионеры без исключения, включая работающих (индексация им, начиная с 2016 г., не производится).

Минусы:

Необходимо «изыскать» порядка 200 млрд. руб. в начале следующего года для осуществления этого шага.

Возможна критика со стороны немногочисленных «несогласных».

Пенсионер:

Плюсы:

— Живые деньги после Новогодних праздников, которые можно потратить либо на покрытие расходов, либо на инвестиции.

— Поддержка граждан, получающих низкие или минимальные пенсии, разовая поддержка работающих пенсионеров.

Минусы:

— Отсутствие дифференциации в выплатах пенсионерам с высоким и низким уровнем пенсии (дискриминация пенсионеров с максимальными пенсиями).

— Каждая индексация последовательно оказывает влияние на размер получаемой пенсии до конца жизни пенсионера, а единовременная денежная выплата, по своей природе, к размеру будущих денежных потоков отношения не имеет. Поэтому потери пенсионера, получающего среднюю пенсию, из-за снижения базы индексации, в будущем могут быть значительны.

«Как видно, для пенсионеров, даже при имеющемся наборе позитивных моментов сейчас, встает проблема серьезных денежных потерь в будущем. Но, при этом количество плюсов для правительства перевешивает количество минусов. Следовательно, это решение было спланировано заранее и ставило своей целью максимальную экономию на пенсионных издержках бюджета в долгосрочном периоде (хотя и в ущерб интересам пенсионеров)», — высказала свое мнение эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, вторая волна индексации пенсий будет заменена разовой денежной выплатой, заявил по итогам совещания с правительством премьер-министр Дмитрий Медведев. Выплата будет разовая и составит 5 тыс. рублей. Предполагается, что она будет выплачена в феврале 2017 года.