Москва, 24 августа, 2016, 10:56 — ИА Регнум. В отношении министра обороны Украины Степана Полторака и ряда других высокопоставленных украинских военнослужащих возбуждено уголовное дело по статье 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). Об этом сообщается в среду, 24 августа, на сайте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

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«Следствием получены достаточные данные, что противоправные действия в отношении гражданского населения совершались по приказу высшего военного руководства Украины — министра обороны Украины Степана Полторака, начальника Генштаба Минобороны Украины Виктора Муженко, бывшего командира Сухопутных войск ВСУ Анатолия Пушнякова, действующего командира Сухопутных войск ВСУ Сергея Попко, командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова», — говорится в сообщении.

По данным следствия, ВСУ неоднократно нарушали трехстороннее соглашение об отводе вооружений и прекращении огня, которое Киев заключил с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

В настоящее время российские следователи проводят активную работу по сбору доказательств.