Берн, 24 августа, 2016, 10:42 — ИА Регнум. Анализы 25 тяжелоатлетов дали положительные результаты по итогам перепроверки допинг-проб, взятых на летних Олимпийских играх-2008 в Пекине. Об этом, как передает Sputnik, говорится в сообщении Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Александр Фальгьер. Борьба (фрагмент). 1875

«16 из 25 спортсменов являются призерами Игр», — отмечается в сообщении.

24 августа Международная федерация тяжелой атлетики опубликовала список из 15 тяжелоатлетов, чьи допинг-пробы с Игр-2008 после перепроверки оказались положительными: Хаджимурат Аккаев (Россия), Дмитрий Лапиков (Россия); Анастасия Новикова (Белоруссия), Андрей Рыбаков (Белоруссия), Ирина Кулеша (Белоруссия); Цао Лэй (Китай), Чэнь Сеся (Китай), Лю Чуньхуна (Китай); Мария Грабовецкая (Казахстан), Ирина Некрасова (Казахстан); Майя Манеза (Казахстан), Владимир Седов (Казахстан); Наталья Давыдова (Украина), Ольга Коробка (Украина); Низами Пашаев (Азербайджан).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международный олимпийский комитет за минувшие месяцы выполнил повторные проверки 1243 допинг-проб с ОИ, проходивших в Пекине и Лондоне. Положительными оказались 98 образцов: 60 пекинских и 38 лондонских.

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