Анкара, 24 августа, 2016, 10:29 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Небольшой контингент военнослужащих спецназа Турции пересекли 24 августа границу Сирии в рамках операции по очистке одного из приграничных городов Сирии от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает Associated Press со ссылкой на турецкие СМИ.

Как передает телеканал NTV, спецназ Анкары вошел на территорию Сирии с целью нанесения «точечных ударов» против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в рамках операции по очистке города Джераблус от экстремистов.

Представители сирийской оппозиции также подтверждают проникновение войск Анкары в Сирию.

Напомним, армия Турции при поддержке авиация страны и ВВС коалиции во главе с США по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начала ранним утром 24 августа операцию по очистке от боевиков группировки приграничных с Турцией районов. О готовности поддержать представителей сирийской вооруженной оппозиции ранее заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.