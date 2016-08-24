Хабаровск, 24 августа, 2016, 11:34 — ИА Регнум. Как дальневосточники отдыхают на морских побережьях, корреспондент ИА REGNUM, помимо личного опыта, в том числе узнал из соцсетей. Жители Хабаровского края жалуются на качество отдыха в соседнем Приморье. При этом, в том же Хабаровском крае, отдых на море никак не организован.

Серебрякова Зинаида. Ментона. Пляж с зонтиками. 1930

Ежегодно в социальные сети, в Роспотребнадзор и СМИ выплескивается негодование жителей Хабаровского края — отдых в Приморье чреват испорченным отпуском.

Достаточно ввести в поисковик «Испорченный отдых в Приморье» — Яндекс моментально выдает тысячи ссылок. В социальных сетях хабаровчане обсуждают «ужасы» приморских турбаз.

В 2015 году, например, обсуждали «отдых» на одной из баз на побережье: «ГРЯЗНЫЙ песок. ГРЯЗНЫЙ пляж. Цены просто дикие, непонятно за что… Почему, заехав в будние дни, я должен платить двойную цену за выходные? За что в сутки платить 400 р. Почему за кемпинг, (огороженный покрышками!!!), на территорию, которого всё равно могут зайти и позаимствовать ваши вещи навсегда, нужно платить 1000 рублей?! Ну, к туалетам претензий нет, чистили и убирали, а ожидать чего-то лучшего от сооружения с ямой не приходится. Пакеты под мусор никто не приносил, дикий пляж не убирался вообще. Мусор, организованно складированный отдыхающими, убирался когда гора была чуть выше грузовика который приезжал это вывозить. Куча стёкол, и то там, то тут пустые пластиковые бутылки, пакеты, бумажки. Дорожек к пляжу нет. Заняты только ближайшие места к морю, а за ними пустота, грусть и тоска, и как правильно было описано выше, просто кладбище. Простояли в итоге на этом пляже два дня, а на третий день собрались и уехали в другое место, но это уже совсем другая история… Если и соберусь сюда вернуться, то скорее всего года через два-три, когда нынешние хозяева базы разорятся или поймут, что есть люди, которые могут организовывать отдых других людей лучше».

Ещё пост об этой же турбазе: «Езжу на эту базу с друзьями с 2003 года, раньше все устраивало. Поменялись владельцы, и они просто обнаглели. Цены выросли в 4 раза. Столовой и магазина больше нет, кемпинговые места переделали, теперь они впритык друг к другу. Туалеты не убирают, вода в умывальниках закончилась в субботу во второй половине дня, появилась только в воскресенье в 9 утра. В душ попасть нереально (надо стоять в очереди 2 часа)».

Уже в 2016 году группа возмущенных до глубины души хабаровчан не ограничилась социальными сетями, а обратилась в Роспотребнадзор, в СМИ и заявила о намерении вернуть деньги через суд. Об этом сообщало «Востокмедиа».

Обратившись в туристическую фирму «Клуб путешественников ДВ», люди на турбазе в Приморье получили за свои деньги жилые помещения, изъеденные плесенью и грибком, ужасающий туалет, техническую воду, вместо питьевой и прочие «прелести».

Люди говорят, что «считали дни до окончания поездки».

В Хабаровском крае есть свое морское побережье. И пусть вода в Охотском море холоднее, чем в Японском, но в августе и сентябре, а порой уже в июле вода на отмелях, коих на побережье Татарского пролива не счесть, прогревается вполне достаточно для того, чтобы в ней купаться. Но в этих местах никакой отдых не организован. Есть турбазы на таежных речках в Советской Гавани для поклонников охоты и рыбалки, для любителей завораживающей дикой красоты, есть туры на Шантары. Просто пляжного отдыха — нет.

Демиденко Ольга Отмели с идеально чистой водой на побережье Татарского пролива

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У жителей Хабаровского края в плане отдыха в своем регионе вообще выбор не богат. Отдых на Камчатке — дорог, отдых на Сахалине грозит перспективой просидеть пару недель на острове, не имея возможности выехать на материк. Отдых в Приморье — зачастую нервотрёпка. Помимо перечисленного — ближайшее море только в Китае. Туда и едут. И деньги везут.