Москва, 24 августа, 2016, 09:44 — ИА Регнум. Двухминутный трейлер российского фильма о советских супергероях «Защитники» опубликован на сайте YouTube.

enjoy-movies.ru

Напомним, картину снимает режиссёр Сарик Андреасян. Главные роли исполняют актёры Антон Пампушный, Санжар Мадиев, Себастьян Сисак-Григорян, Алина Ланина, Валерия Шкирандо и Станислав Ширин.

Лента снимается в стиле фильмов по американским комиксам, таких как «Мстители» (основаны на комиксах издательства Marvel Comics). Съёмки начались в апреле этого года, а в прокат картина должна выйти 23 февраля 2017 года — в День защитника Отечества.

Согласно сюжету, герои фильма — это участники созданного во время холодной войны специального отряда. Эти люди обладают сверхъестественными способностями, и готовы применить их в нужный момент для защиты СССР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый трейлер к фильму был опубликован 15 апреля 2016 года.