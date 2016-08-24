Новый трейлер фильма «Защитники» о советских супергероях появился в Сети
Москва, 24 августа, 2016, 09:44 — ИА Регнум. Двухминутный трейлер российского фильма о советских супергероях «Защитники» опубликован на сайте YouTube.
Напомним, картину снимает режиссёр Сарик Андреасян. Главные роли исполняют актёры Антон Пампушный, Санжар Мадиев, Себастьян Сисак-Григорян, Алина Ланина, Валерия Шкирандо и Станислав Ширин.
Лента снимается в стиле фильмов по американским комиксам, таких как «Мстители» (основаны на комиксах издательства Marvel Comics). Съёмки начались в апреле этого года, а в прокат картина должна выйти 23 февраля 2017 года — в День защитника Отечества.
Согласно сюжету, герои фильма — это участники созданного во время холодной войны специального отряда. Эти люди обладают сверхъестественными способностями, и готовы применить их в нужный момент для защиты СССР.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый трейлер к фильму был опубликован 15 апреля 2016 года.