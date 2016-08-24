Москва, 24 августа, 2016, 09:37 — ИА Регнум. 80% школьной формы, в которой дети должны проводить в школе от четырех часов и до полного рабочего дня (если занятия в кружках и на продленке), не годится для ношения. За качество школьной формы можно поставить «двойку». Таковы результаты исследования, проведенного Роскачеством в 57 регионах России, сообщили в ведомстве.

Афанасьева Елена. Первое сентября. 1951

«Предварительные данные исследований подтверждают наличие в продаже небезопасной одежды для школьников — нарушители экономят на тканях, используя материалы с повышенным содержанием полиэстера. В результате одежда не дышит и не впитывает влагу», — заявил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Масштабный проект по исследованию качества школьной формы стартовал в апреле. Закупки этого сезонного товара осуществлялись непосредственно в местах продаж сертифицированными экспертами Роскачества начиная с конца июня. Школьную форму тестировали по более чем 40 показателям качества и безопасности, в том числе на наличие токсичных элементов, уровень свободного формальдегида, способность ткани впитывать влагу и «дышать».

«Поскольку такая одежда не соответствует Техническому регламенту Таможенного союза — ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», ее оборот становится незаконным», — отметил Евтухов.

По его словам, «в целях борьбы с правонарушителями Минпромторг разработал поправки в УК и УПК России. Предполагается, что небезопасная и некачественная школьная форма будет уничтожаться за счет правонарушителей».

«Сокращение объемов незаконного оборота товаров легкой промышленности, в частности школьной формы, придаст дополнительный импульс развитию российского производства, оздоровлению конкурентной среды, а главное — сокращению объемов небезопасных товаров для детей на российском рынке», — отметил замглавы ведомства.