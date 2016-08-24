Хельсинки, 24 августа, 2016, 09:23 — ИА Регнум. В городе Форсса (Финляндия) между местными жителями и беженцами произошла стычка, закончившаяся массовой дракой, передаёт «Первый канал».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Известно, что в какой-то момент десятки финнов, некоторые из которых были вооружены, направились к центру, где проживали приезжие», — говорится в сообщении.

В результате потасовки травмированы несколько человек: беженцы или финны — неизвестно. На место ЧП выехали несколько нарядов полиции. Правоохранительные органы взяли под стражу нескольких, особо агрессивно настроенных участников потасовки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 августа глава Миграционной службы Финляндии Эско Репо сообщил, что более семи тысяч беженцев покинули страну в течение 2015 года: причина в том, что многие мигранты рассматривают Финляндию в качестве транзитной зоны на пути в другие страны Европейского союза.

Напомним, ЕС переживает масштабный миграционный кризис. С начала 2015 года в ЕС хлынул поток мигрантов из стран Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Азии. Мигранты стремятся в ЕС, где они надеются найти более благоприятную обстановку, чем в их странах, где идут войны и орудуют экстремистские группировки.