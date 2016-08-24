Вашингтон, 24 августа, 2016, 07:35 — ИА Регнум. Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин был уволен со своего поста после того, как вице-президент США Джо Байден пригрозил Петру Порошенко, что не предоставит Украине заём в размере $1 млрд, об этом Байден рассказал в интервью изданию Atlantic.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Денег нет

«Петро, вы не получите свой миллиард долларов. Хорошо, вы можете оставить прокурора. Просто поймите — мы не будем платить, если вы оставите его», — сказал Байден в ходе встречи с Порошенко.

В дальнейшем Порошенко попросил Шокина покинуть свой пост в связи с тем, что парламентарии некоторых фракций недовольны его работой, отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2016 года генпрокурор Украины Шокин подал в отставку. 29 марта депутаты Верховной рады проголосовали за увольнение Шокина с поста генпрокурора по представлению главы государства. Соответсвующий указ был подписан Петром Порошенко 3 апреля.