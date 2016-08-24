Вашингтон, 24 августа, 2016, 05:28 — ИА Регнум. Пентагон прокомментировал данные государственного аудита финансовой отчетности ведомства, опубликованные на прошлой неделе, сообщает CNN 24 августа.

ИА REGNUM Пентагон

Сообщается, что официальные представители Пентагона призвали журналистов отнестись «сдержанно» к информации об ошибках в бухгалтерии ведомства на $ 6,5 трлн. По словам представителя армии США Дова Шварца, чиновники ведомства приступили к рассмотрению доклада аудиторов, и выявили, что многие данные в нем не соответствуют действительности.

В частности, Шварц заявил, что годовой бюджет Пентагона составляет около $600 млрд., а цифра в несколько триллионов возникла из-за многократного дублирования документации ведомства и не отражает реального количества бухгалтерских ошибок.

«Мы считаем, что финансовая отчетность [Пентагона — прим. ИА REGNUM ] является более корректной, чем предполагается в данном отчете», — заявил Дов Шварц.

Ранее сообщалось, что по данным государственного аудита финансовой отчетности Пентагона ревизорами были выявлены «ошибки» в бухгалтерии американского ведомства на $6,5 трлн. В ходе аудита также выяснилось, что около 16 тыс. файлов, касающихся государственных контрактов военных, исчезли из компьютерной системы ведомства «в результате ошибки в программном обеспечении».

Ревизоры назвали финансовые документы «чудовищными», и сделали вывод, что с такой бухгалтерией Пентагон «не способен принимать адекватных управленческих решений». Являются ли «ошибки» военных США простой халатностью, или связаны с коррупцией в военном ведомстве, аудиторы установить не смогли.