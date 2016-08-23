Минск, 24 августа, 2016, 02:38 — ИА Регнум. Официальная делегация Белоруссии на открытии Параолимпийских игр в Рио-де-Жанйеро будет нести только белорусский флаг и никакой другой. Об этом заявил председатель Параолимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель, комментируя сообщения о том, что белорусские спортсмены пронесут на торжественной церемонии флаг России в знак поддержки российских параолимпийцев, отстранённых от соревнований.

User 699 Флаг Белоруссии

«Что касается российского флага, мои предыдущие слова не так поняли или интерпретировали. Не надо путать спорт с политикой. Официальная делегация, которая выйдет на стадион «Маракана», будет нести государственный флаг Беларуси. И никакой другой», — сообщил Шепель изданию «Комсомольская правда».

«Что касается официальных лиц, в том числе меня, то подтверждаю, что я действительно в ложе для гостей буду держать не только флаг Беларуси, но и России, — добавил Шепель. — У нас много общего. Даже два параолимпийских чемпиона из Беларуси, которые сейчас выступают за Россию. Почему я должен от них отвернуться? Я поступаю как руководитель Параолимпийского комитета Республики Беларусь и как спортсмен».

Напомним, 23 августа в СМИ появилась информация со ссылкой на главу Параолимпийского комитета Белоруссии о том, что белорусские спортсмены на торжественной церемонии открытия Параолимпиады в Рио-де-Жанейро пронесут российский флаг. Олег Шепель при этом выразил уверенность, что вскоре Параолимпийский комитет России получит извинения за отстранение сборной, и подчеркнул, что чем хуже относятся к России в мире, тем сильнее сплачивается её народ.

На эти сообщения вскоре отреагировали в Международном параолимпийском комитете, заявив, что данные действия «будут рассматриваться как политический протест, и в отношении соответствующих спортсменов и/или национального параолимпийского комитета будут приняты определённые меры».

Как передавало ИА REGNUM, ранее 23 августа Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Параолимпийского комитета России на решение о приостановке его деятельности в Международном параолимпийском комитете. Таким образом, сборная России была лишена права выступить на Параолимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Решение об отстранении Параолимпийского комитета России было принято на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном, в котором утверждалось, что 35 российских параолимпийцев якобы имели положительные допинг-пробы.