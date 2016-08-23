Москва, 24 августа, 2016, 01:41 — ИА Регнум. В московском аэропорту «Шереметьево» состоялась встреча олимпийской сборной России, которая вернулась из Рио-де-Жанейро с Олимпиады-2016. Встречать «золотой» рейс прибыли сотни болельщиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анастасия Близнюк, Вера Бирюкова и Маргарита Мамун во время встречи олимпийской сборной России в аэропорту «Шереметьево»

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Дарья Антонова ИА REGNUM Аниуар Гедуев во время встречи олимпийской сборной России в аэропорту «Шереметьево»

Самолет вылетел из Бразилии с опозданием более чем на четыре часа. Несмотря на долгое ожидание, встреча была радостной: для олимпийцев подготовили плакаты и кричалки. Болельшики даже исполнили лезгинку.

Дарья Антонова ИА REGNUM Встреча олимпийской сборной России из Рио-де-Жанейро

«Золотым» рейсом прилетели спортсмены, победившие в синхронном плавании, гандболе, вольной борьбе, боксе, современном пятиборье, художественной гимнастике, а также президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, глава российской делегации Игорь Казиков и член комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета Елена Исинбаева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сослан Рамонов и Абдулрашид Садулаев с болельщиками во время встречи олимпийской сборной России в «Шереметьево»

Напомним, 21 августа 2016 года закончились XXXI летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. В общем медальном зачете команда из России заняла четвертое место.