В Москве встретили «золотой» рейс с российскими олимпийцами — фоторепортаж
Москва, 24 августа, 2016, 01:41 — ИА Регнум. В московском аэропорту «Шереметьево» состоялась встреча олимпийской сборной России, которая вернулась из Рио-де-Жанейро с Олимпиады-2016. Встречать «золотой» рейс прибыли сотни болельщиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Самолет вылетел из Бразилии с опозданием более чем на четыре часа. Несмотря на долгое ожидание, встреча была радостной: для олимпийцев подготовили плакаты и кричалки. Болельшики даже исполнили лезгинку.
«Золотым» рейсом прилетели спортсмены, победившие в синхронном плавании, гандболе, вольной борьбе, боксе, современном пятиборье, художественной гимнастике, а также президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, глава российской делегации Игорь Казиков и член комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета Елена Исинбаева.
Напомним, 21 августа 2016 года закончились XXXI летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. В общем медальном зачете команда из России заняла четвертое место.