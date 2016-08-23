Москва, 23 августа, 2016, 22:11 — ИА Регнум. Самолет с российскими спортсменами, выступавшими на Олимпийских играх в Рио-де — Жанейро, приземлился в Шереметьево, сообщает «Р-Спорт».

Олимпийские Игры — 2016

Этим рейсом из Рио вернулись команды по художественной гимнастике, синхронному плаванию, волейболу, гандболу, боксу, вольной борьбе, современному пятиборью, гольфу и плаванию. Вместе с ними прилетели также президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, глава российской делегации в Рио-де-Жанейро Игорь Казиков и новоизбранный член комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета Елена Исинбаева.

Напомним, сборная России по итогам Олимпиады заняла четвертое место в неофициальном медальном зачете, завоевав 56 медалей: 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых. Призерами Олимпиады стали 107 из 280 российских спортсменов.