Москва, 23 августа, 2016, 22:02 — ИА Регнум. «Нам придется вывести людей на улицы для выполнения указов президента», — такое заявление сделал глава профсоюза РАН Виктор Калинушкин в штаб-квартире коммунистов. Здесь 23 августа состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между КПРФ и Профсоюзом работников Академии наук.

Советский плакат «Страну индустрии, державу науки построили наши рабочие руки»

Вопрос — зачем ученым просить помощи у коммунистов? И не у них одних. На днях аналогичный союз деятели науки заключили с «Яблоком». Комментируя для ИА REGNUM эту инициативу ученых, Виктор Калинушкин фактически дал понять, что в борьбе за науку Академия готова объединиться хоть с кем — лишь бы был результат.

«Мы считаем, что все партии должны объединиться на нашем вопросе, — отметил он, — на вопросе того, чтобы российская наука была бы действительно тем локомотивом, который выведет Россию на инновационный путь развития. Центральный совет нашего профсоюза принял решение обратиться к пяти партиям, которые участвуют в выборах в Госдуму, на основе того, что на прошлых выборах они получили определенное количество голосов. Это 4 партии, имеющие фракции в Думе, — «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ. Пятая партия — партия «Яблоко», которая, если я правильно понимаю ситуацию, прошла трехпроцентный барьер».

Отвечая на вопрос ИА REGNUM, чем объяснить сотрудничество со столь разными партиями, Виктор Калинушкин подчеркнул, что профсоюз РАН «не рассматривает политические вопросы, а работает только в интересах науки». По его словам, три партии уже изъявили согласие поддержать ученых и подписать соответствующее соглашение. Жириновский думает, а от «Единой России» информации пока нет.

«Мы обращаемся ко всем, чтобы бороться за сохранение науки в России, — подчеркнул глава профсоюза. — Я прекрасно помню, что по части финансирования науки позиции КПРФ и «Яблока» совпадают в программном плане. Если мне не изменяет память, то в свое время, не помню точно, кто говорил, но, допустим, Явлинский, если коммунисты говорят, что дважды два — четыре, я что, должен говорить шесть?»

Как заявили в КПРФ, «партия до последнего патрона выступает против реформы РАН». Главное опасение: в результате реформы мы получим не образованное поколение, а потребителя. Кроме того, удручает утечка мозгов. «У Билла Гейтса, — заметил глава коммунистов, — из 100 работающих математиков 50 русских, 30 — китайцев и индийцев, и лишь 20 американцы».

Известно, что сегодня на науку выделяется 0,14% ВВП. Даже в Греции, где не самое лучшее состояние в экономике, — 0,26%. А чтобы проводить модернизацию, по мнению Зюганова, нужно не меньше 7% тратить на науку, образование, здравоохранение. Без этого никакие инновации и рывки вперед не осуществить.

Ученые сегодня согласны хотя бы на то, чтобы догнать по уровню финансирования Грецию. Пока же никакого света в конце тоннеля ожидать не приходится. Напротив, финансирование планируют сократить на 20−30%. Уже в этом году у институтов РАН были проблемы с коммунальными платежами — нет денег! Идут и будут идти сокращения. Поговаривают, цифра ожидается на уровне 20−40%. «Институты ждет коллапс, — констатировал глава профсоюза РАН, особо подчеркнув, что фундаментальная наука — зона ответственности государства. — А мы катимся в 90-е», — заключил Виктор Калинушкин.

Соглашение между КПРФ и РАН подписано. Как сказано в тексте, «стороны обязуются совместно действовать для достижения общих целей». Эти цели — достойное финансирование науки, защита ее интересов, а также «трудовых прав работников академических организаций». Коммунисты пообещали бороться за реализацию требований ученых: не секвестрировать расходы на науку, обеспечить финансирование фундаментальных исследований в 2017 году не ниже 0,22% ВВП. А в ближайшие годы довести этот показатель до 0,35%. Важный пункт — исполнить, наконец, указ президента Путина о повышении до определенного уровня доли внутренних затрат на исследования и разработки к 2015 году. Этот указ правительством, увы, провален.

«Мы планируем проведение предупредительного митинга 14−15 сентября, на котором ключевым требованием будет выполнение указов президента Российской Федерации, — информировал ИА REGNUM глава профсоюза РАН, отметив парадоксальность ситуации. — Люди должны выходить на улицу, чтобы заставить правительство выполнить указ президента Российской федерации». По его словам, к сожалению, обращение РАН к главе страны об этом попало в Минобразования и науки, а потому и ответ ученым пришел «формальный и не от президента».