Рио-де-Жанейро, Бразилия, 23 августа, 2016, 21:05 — ИА Регнум. Сборной Белоруссии запрещают нести флаг России на церемонии открытия Паралимпиады в знак поддержки недопущенной к Играм российской сборной, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу Международного паралимпийского комитета.

kremlin.ru Российский флаг на Паралимпийских играх в Сочи

Ранее о таком намерении заявил председатель белорусского Паралимпийского комитета Олег Шепель. Однако в Международном Паралимпийском комитете заявляют, что это будет воспринято как политический протест, и грозят принять меры против спортсменов и/или национального паралимпийского комитета. Пресс-служба Международного паралимпийского комитета подчеркивает, что Россия не имеет права выступать на Паралимпийских играх в 2016 году в Рио.

Напомним, 23 августа Спортивный арбитражный суд не удовлетворил апелляцию Паралимпийского комитета России на решение о приостановке его деятельности в Международном Паралимпийском комитете. После публикации такого решения председатель Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель выразил полную поддержку российским атлетам. В свою очередь, российские спортсмены заявили, что продолжат тренировки, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда.