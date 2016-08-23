Симферополь, 23 августа, 2016, 19:33 — ИА Регнум. Строительство игорной зоны в Крыму начнется в 2017 году. Об этом сегодня, 23 августа, заявил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

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Глава Крыма подчеркнул, что создание игорной зоны — это исключительно бизнес-проект. Он рассказал, что 22 августа была представлена дорожная карта со сроками реализации проекта строительства игорной зоны в Крыму.

«В данном случае планируется проектирование завершить до конца этого года и на следующий год приступить к строительно-монтажным работам», — отметил Аксенов.

Он добавил, что до начала строительства обязательно произойдет публичная презентация проекта.

Аксенов сказал, что он не может повлиять на сроки строительства, так как частный инвестор до сих пор корректирует свои планы. Но от своих планов инвестор не отказывается, заверил глава Крыма.

Напомним, границы Крымской игорной зоны определены в пределах санатория «Жемчужина», расположенного в поселке Гаспра (Большая Ялта), рядом с замком «Ласточкино гнездо».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2009 года на всей территории России, кроме специально выделенных зон, был запрещен игорный бизнес. Было выделено четыре игорные зоны: одна в районе Владивостока, другая на Алтае, третья — под Калининградом, четвертая — на Азово-Черноморском побережье Кавказа.

После воссоединения Крыма с Россией игорные зоны были созданы в Сочи и в Крыму.