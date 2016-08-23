Лондон, 23 августа, 2016, 19:10 — ИА Регнум. Цена на нефть североморской марки Brent продолжает колебаться на уровне $50. Об этом свидетельствуют данные торгов сегодня, 23 августа.

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Сегодня в ходе торгов на Лондонской бирже ICE Future цена на Brent поднималась до $50,05 за баррель. При этом сегодня утром баррель Brent стоил $48,66.

К вечеру произошла ожидаемая корректировка, и за баррель Brent сейчас дают $49,66.

Цены на нефть позволяют российскому рублю укрепиться. В ходе торгов на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) доллар США подешевел до 64,41 рубля, евро — до 72,91 рубля.