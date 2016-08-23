Белорусские спортсмены пронесут флаг России на открытии Параолимпиады в Рио
Минск, 23 августа, 2016, 19:08 — ИА Регнум. Белорусские спортсмены пронесут флаг России на торжественной церемонии открытия Параолимпиады в Рио-де-Жанейро, сообщает агентство Sputnik со ссылкой на председателя Параолимпийского комитета Белоруссии Олега Шепеля.
По его словам, таким образом белорусская сборная выразит поддержку российским спортсменам, решением Спортивного арбитража отстраненным от участия в Параолимпийских играх в Рио. Шепель добавил, что в Рио у него лично будет российский флаг.
Кроме того, Олег Шепель уверен, что вскоре Параолимпийский комитет России получит извинения за эту несправедливость. Глава Параолимпийского комитета Белоруссии подчеркнул, что чем хуже относятся к России в мире, тем сильнее сплачивается ее народ.
Напомним, 23 августа Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Параолимпийского комитета России, оспаривающую отстранение российских спортсменов от участия в Играх-2016, лишив сборную России права выступить на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.