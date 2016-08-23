Минск, 23 августа, 2016, 19:08 — ИА Регнум. Белорусские спортсмены пронесут флаг России на торжественной церемонии открытия Параолимпиады в Рио-де-Жанейро, сообщает агентство Sputnik со ссылкой на председателя Параолимпийского комитета Белоруссии Олега Шепеля.

Флаг России

По его словам, таким образом белорусская сборная выразит поддержку российским спортсменам, решением Спортивного арбитража отстраненным от участия в Параолимпийских играх в Рио. Шепель добавил, что в Рио у него лично будет российский флаг.

Кроме того, Олег Шепель уверен, что вскоре Параолимпийский комитет России получит извинения за эту несправедливость. Глава Параолимпийского комитета Белоруссии подчеркнул, что чем хуже относятся к России в мире, тем сильнее сплачивается ее народ.

Напомним, 23 августа Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Параолимпийского комитета России, оспаривающую отстранение российских спортсменов от участия в Играх-2016, лишив сборную России права выступить на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.