Москва, 23 августа, 2016, 18:06 — ИА Регнум. Разовая выплата вместо второй индексации пенсий в 2016 году немного повысит доходы пенсионеров, но сам характер выплаты позволит правительству в будущем все же сократить расходы на пенсионеров. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM замдиректора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов, комментируя решение правительства РФ о замене индексации пенсий в 2016 году на разовую выплату в январе 2017 года в размере 5 тыс. рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шахматы

Исходя из размера средней пенсии в РФ в 13 тыс. рублей, в результате индексации каждый пенсионер в среднем получил бы 3120 рублей, подсчитал эксперт. Речь идет об индексации на 4%, исходя из того, что индексация на 4% была проведена в феврале, а инфляция, по прогнозам, составит в 2016 году 8%, подчеркнул Миронов.

При этом, несмотря на то, что пенсионер вроде бы получает сумму большую, чем та, на которую он мог бы рассчитывать при индексации, правительство поступает так с выгодным для себя расчетом, убежден эксперт.

«Если проиндексировать пенсию, тогда ее надо было бы платить и далее, в течение 2017 года. А может быть, будет совсем плохо, а пенсии-то останутся на прежнем уровне. Так бы средняя пенсия стала с индексацией к концу 2017 года более 16 тыс, а так она останется 13 тыс», — отметил эксперт.

Правительство стратегически подходит к вопросу, держа в уме возможность худшего сценария, например, падения цены на нефть. «Правительство выигрывает время и делает разовую выплату, не берет на себя обязательства. Все индексации, если они будут в 2017 году, будут идти от старого размера пенсии», — полагает Миронов.

Пока что правительство выиграет время и стартовую позицию для самых «корыстных» интересов бюджета, то есть интересов его экономии, говорит эксперт.

«Пока нельзя сказать, что правительство сэкономит с введением этой выплаты, но будет экономия в будущем. Цифры этой экономии пока невозможно посчитать, они будут разниться с учетом вероятности различных сценариев развития ситуации в экономике», — сказал Миронов.

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Ранее председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил на совещании, что индексация пенсий за 2016 год будет осуществлена в виде единовременной выплаты в размере 5 тыс. рублей, и произведена эта выплата будет в январе 2017 года.