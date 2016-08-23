Симферополь, 23 августа, 2016, 17:00 — ИА Регнум. Власти Крыма разработали регламент ответственных за уборку свалок ТБО на территории Крыма. Теперь чётко разграничено — кто какую территорию обязан убрать и поддерживать в чистоте. Об этом глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил на брифинге в Симферополе 23 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Республики Крым.

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«На днях вице-премьер Юрий Гоцанюк вместе с силовиками разработали регламент в случае обнаружения свалок и определили ответственных. Если свалка находится на территории муниципалитета, за её ликвидацию отвечают власти конкретного муниципального образования. Если за пределами — министерство ЖКХ. Всё просто», — сказал Аксёнов.

Также во время заседания Совета министров Крыма глава республики отметил, что необходимо спрятать контейнеры по сбору мусора от глаз туристов: они не должны располагаться на проезжей части. «Большинство мусорных баков стоят на проезжей части, занимают 30% одной полосы. На Ялтинской трассе прямо напротив университета стоят баки, я лично видел. Это та дорога, по которой едут все туристы. Неприемлемая картина. Давайте площадки — там, где устанавливаются баки — сделаем закрытыми, чтобы их вообще видно не было», — предложил Сергей Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя предусмотрено строительство четырёх полигонов и мусороперерабатывающих комбинатов на них.

«Сейчас разрабатывается территориальная схема очистки Крыма с дальнейшим выбором региональных операторов по вывозу мусора, — рассказал в интервью ИА «Крыминформ» министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Сергей Карпов. — В Крыму будет создано некоторое количество полигонов. Пока — четыре. Сейчас идет работа по выбору концессионера, частный бизнес заходит сюда на строительство четырех полигонов. Плюс будет построено четыре перерабатывающих комбината. Впрочем, после создания территориальной схемы санитарной очистки Крыма, возможно, их количество будет увеличено. Мы говорим пока о четырех кластерах».

По словам министра, речь идёт не столько о мусоропереработке, сколько о технологии «холодного горения», которая будет применяться на ряде комбинатов. При этом, несмотря на режим санкций, на Южном берегу Крыма мусором займётся французская компания Veolia.

По данным МинЖКХ, за пределами админграниц крымских городов скопилось более 2 млн кубометров отходов — всё это на несанкционированных свалках, которые предстоит убрать. Также в МинЖКХ жалуются на недостаток техники для уборки этого мусора.

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