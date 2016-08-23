Санкт-Петербург, 23 августа, 2016, 16:56 — ИА Регнум. Новый генподрядчик стадиона на Крестовском острове Петербурга предложил в ближайшем будущем провести субботники по доделке спортивной арены. Вадим Александров, глава «Метростроя», сообщил, что сейчас стадион фактически затоплен, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gov.spb.ru Стадион на Крестовском острове

Напомним, на днях Смольный заключил контракты на достройку «Зенит-Арены» и благоустройство прилегающей территории с ОАО «Метрострой». Новый подрядчик уже вышел на объект, сейчас на стадионе работают 1400 человек. Как сообщил сегодня глава «Метростроя», это количество необходимо довести до 3 тысяч человек, что будет сделано, скорее всего, с динамикой по 60 человек в день.

Сейчас стадион фактически затоплен, заметил Александров. «До конца сентября надо замкнуть крышу, чтобы ничего не капало», — сказал гендиректор компании. Кроме того, по его словам, необходимо смонтировать очень много оборудования в сфере безопасности, пропускного режима, оповещения, которое пока «не только не смонтировано, а не закуплено». После смычки кровли, устранения протечек следует «задвинуть» поле, и тогда останутся лишь отделочные работы, поучаствовать в которых Вадим Александров пригласил журналистов.

«Останется малярить, штукатурить… Здесь мы обратимся даже к вам: субботники по уборке, по малярке. Раньше помните, как здорово было? Мы на пуски подключали весь город ‑ и курсантов, и кого угодно», — предложил Александров, имея в виду субботники в советские годы на новых станциях метрополитена.

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Тем временем, комитет по строительству Санкт-Петербурга готов судиться с корпорацией «Трансстрой» из-за невозвращенных авансовых платежей. Об этом сообщил сегодня, 23 августа, глава смольнинского ведомства Сергей Морозов. Комитет по строительству является заказчиком нового стадиона. Дочерние структуры «Трансстроя» выступали подрядчиками на стройплощадке, пока в конце июля этого года контракт с ними не был досрочно расторгнут по инициативе властей города.

По словам Сергея Морозова, на данный момент Смольный подсчитал, что прежний генподрядчик «Зенит-Арены» не вернул авансы на сумму в 3,6 млрд рублей. Процесс приемки выполненных работ продолжается, эта сумма может несколько сократиться. Морозов подчеркнул, что все авансы обеспечены гарантией банка ВТБ, и комитет по строительству обратится к банку, так как возвращение средств напрямую через корпорацию «Трансстрой» кажется ему маловероятным.

«Судебные иски будут не только по возврату авансов, но и по тем огромным нарушениям, которые «Инжтрансстрой-СПб» допустил в части качества выполнения работ», — сказал Сергей Морозов. Более 100 из 180 предписаний комитета так и не отработаны компанией, подчеркнул чиновник.

Морозов заявил, что «Инжтрансстрой-СПб» вплоть до момента расторжения контракта «занимался вымогательством» дополнительного финансирования. Смольный же пытался расторгнуть контракт с генподрядчиком еще в прошлом году, но Министерство спорта попросило петербургские власти «перезагрузить» отношения с компанией.