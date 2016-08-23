Минск, 23 августа, 2016, 16:32 — ИА Регнум. В суде Центрального района Минска 23 августа был оглашен приговор по уголовному делу, фигурантами которого являлись известные в постсоветской республике бизнесмены, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Диего Ривера. Ночь богатых (фрагмент). 1928

Согласно приговору, Казбек Япринцев и его партнёр по бизнесу Александр Арабян признаны виновными в мошенничестве и получили по 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества в соответствии с частью 4 статьи 209 Уголовного кодекса. Известный по деятельности в холдинге «Трайпл» бизнесмен Владимир Япринцев (отец Казбека) за укрывательство преступников приговорён к штрафу в размере 500 базовых величин (около $5,3 тысячи) и освобождён из-под стражи в зале суда.

Адвокаты осуждённых заявили о намерении обжаловать приговор суда. Финансовые претензии потерпевших по «делу Япринцевых» бизнесменов на сумму около $30 млн суд не удовлетворил — возможно, данный вопрос будет решён в рамках другого производства.

Свидетельские показания по громкому уголовному делу давал партнёр по бизнесу Владимира Япринцева — основной владелец холдинга «Трайпл» Юрий Чиж, до недавнего времени возглавлявший рейтинг самых успешных и влиятельных бизнесменов, приближённых к Александру Лукашенко. Чиж также является фигурантом уголовного дела. Известно также, что Япринцевы и Чижи дружили семьями, но это не помешало Юрию Чижу рекомендовать пострадавшим от деятельности Казбека Япринцева обратиться в КГБ.

Среди потерпевших названы проживающий в Польше Андрей Рабцевич и проживающий в Австрии Юрий Савяк. В деле также фигурировал и дал свидетельские показания бывший белорусский спортсмен Андрей Михневич, который одалживал Казбеку Япринцеву солидные суммы наличными — более $0,4 млн и также писал заявление в КГБ по рекомендации Чижа.

«Трайпл» известен на рынке нефтепродуктов не только Белоруссии, но региона. Именно Юрию Чижу приписывают непосредственное участие в «растворительно-разбавительной схеме», позволявшей вывозить российские нефтепродукты за пределы Союзного государства без уплаты экспортных пошлин в российский бюджет. О данной схеме шла речь в ходе следствия и судебного процесса.

Суд также рассмотрел эпизоды, связанные с неудачной игрой на «Форексе» Япринцева-младшего: в них фигурировали десятки миллионов долларов. Долги сына пытался покрыть отец, начавший распродажу имущества и отказавшийся от своей доли в компании «Трайпл». Действия Владимира Япринцева сначала были квалифицированы как мошенничество, но затем гособвинитель Юрий Шерснев заявил о возможности переквалификации обвинения на укрывательство лица, совершившего мошенничество (то есть своего сына).

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2015 года КГБ Белоруссии задержал бизнесменов Владимира и Казбека Япринцевых, подозревавшихся в мошенничестве. Как позже выяснилось, партнёр Владимира Япринцева по компании «Трайпл» Юрий Чиж также дал показания в КГБ, а весной 2016 года и он был задержан при попытке сбежать за границу. В итоге совладельцы «Трайпла» оказались фигурантами уголовных дел и понесли не только имиджевые потери.