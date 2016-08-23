Москва, 23 августа, 2016, 16:12 — ИА Регнум. Решением провести единовременную выплату пенсионерам в размере 5 тыс. рублей государство полностью выполняет обязательство, которое было дано ранее по обязательной доиндексации пенсий, заявила глава комитета Госдумы по труду Ольга Баталина («Единая Россия»).

pixabay.com Купюра в 5 000 рублей

«Единовременной выплатой в размере 5 тыс. рублей полностью выполняются обязательства по индексации пенсий, которые были взяты в начале текущего года», — цитирует Баталину ТАСС.

Она напомнила, что в 2016 году 1 февраля пенсии были проиндексированы на 4%. Для того чтобы полностью компенсировать инфляцию за прошлый год, необходимо было бы повысить пенсию в этом году еще на 8,5%, говорит она. Исходя из сложившегося среднего размера пенсий, размер ежемесячной выплаты в таком случае составил бы порядка тысячи рублей. «Таким образом, единовременная выплата в размере 5 тыс. рублей закрывает собой повышение пенсий с 1 августа текущего года», — подчеркнула галва комитета Госдумы.

Компенсация будет выплачена как неработающим, так и работающим пенсионерам, указала депутат.

Между тем 1 февраля 2017 года запланировано провести полную индексацию пенсий на фактическую инфляцию, которая сложится по итогам 2016 года, сообщила Баталина. «Мы сможем это сделать, прежде всего в силу того, что инфляционные процессы в текущем году существенно замедлились по сравнению с 2015 годом», — заключила парламентарий.

Читайте также: Медведев: Единовременные выплаты пенсионерам — непростое решение

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе совещания глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что вторая волна индексации пенсий будет заменена разовой денежной выплатой на сумму 5 тыс. рублей. Сумма будет выплачена в январе 2017 года.