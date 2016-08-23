Сочи, Краснодарский край, 23 августа, 2016, 16:12 — ИА Регнум. В курортном городе Сочи открылся первый православный курорт. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города 23 августа, курорт «Лесное» предлагает экскурсии в греческую православную церковь Святого Георгия Победоносца, на развалины средневековых христианских храмов «Храм Лесное 1», «Храм Лесное 2» и «Храм Крион-Нерон» и в каньон Псахо.

Константин Коровин. Розы. 1910

Остановиться туристы смогут на базах отдыха, которых здесь оборудовано две. Предложат гостям и пешеходный экскурсионный маршрут.

В мэрии отметили, что разработка нового направления отдыха нацелена на увеличение числа паломников и популяризацию новых маршрутов, связанных с историей региона. Созданный в Сочи комплекс продолжил развитие православного туризма в Краснодарском крае.

Добавим, что на сегодня в Краснодарском крае действуют 11 паломнических и духовно-просветительных туров, разработанных Паломническим центром Екатеринодарской и Кубанской епархии Русской Православной церкви.

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Аэропорт Сочи встретил трехмиллионного пассажира

Специально для религиозных путешественников туристические организации предлагают экскурсионные маршруты в Новороссийске, Геленджике, Краснодаре, а также Темрюкском, Усть-Лабинском, Славянском и Кавказском районах.

По словам временно исполняющего обязанности министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Сергея Сомко, развитие религиозного туризма позволит решить целый ряд задач, в том числе увеличение потока въездного международного туризма, развитие внутреннего духовно-просветительского туризма, а также поддержание в надлежащем состоянии памятников христианства, истории и культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в текущем году город-курорт Сочи намерен принять свыше 6 млн туристов.