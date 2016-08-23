Ростов-на-Дону, 23 августа, 2016, 15:49 — ИА Регнум. К предстоящему в 2018 году чемпионату мира по футболу левобережную часть Ростова-на-Дону канализуют. Подготовку к мундиалю донской губернатор Василий Голубев назвал единственной возможностью провести эту работу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского главы 23 августа.

Vladislav Bezrukov Подключение к канализации

«Левобережье станет новым центром развития и должно соответствовать требованиям XXI века», — сказал Василий Голубев на совещании по модернизации систем тепло‑ и водоснабжения областного центра.

Напомним, что пять футбольных баталий ЧМ-2018 будут проведены на «Ростов-Арене». Стадион строится как раз на левом берегу Дона. На объекте уже почти смонтировали кровлю и фасады, практически завершены кладка наружных стен и перегородок из кирпича, устройство лестничных железобетонных маршей. Стадион уже штукатурят, проводят электричество, снабжают объект системой канализования, водой и теплом. В целом работы опережают сроки на два месяца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, масштабная реконструкция левого берега Дона к ЧМ-2018 заключается не только в возведении стадиона, но и в создании Центра подготовки по гребным видам спорта. Комплекс позволит не только развивать гребные виды спорта, но и подготавливать спортсменов по шести олимпийским видам спорта. К реконструкции гребного канала «Дон» уже приступили. На эти цели планируется потратить 666 млн рублей.

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