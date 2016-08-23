Санкт-Петербург, 23 августа, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Председатель Государственной думы Сергей Нарышкин 23 августа заявил, что спокойно относится к сообщениям СМИ о своей предстоящей отставке с поста спикера и гипотетическом переходе в Службу внешней разведки. Он охарактеризовал эту информацию как «слухи» и «сплетни».

kremlin.ru Сергей Нарышкин

«Мне казалось, что всем давно привыкнуть нужно ко всякого рода домыслам, слухам, разговорам, сплетням, связанным с назначением, переназначением», — цитирует ТАСС слова Нарышкина, сказанные в связи с публикациями СМИ.

Спикер Госдумы, баллотирующийся в новый состав нижней палаты российского парламента, напомнил, что идет на выборы не только по федеральному списку «Единой России», но и возглавляет региональный список партии сразу по трем регионам РФ. А кроме того, Нарышкин баллотируется по Кингисеппскому одномандатному округу в Ленобласти.

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Ранее издание «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в госструктурах, сообщило, что Нарышкина на посту спикера Госдумы якобы может сменить заместитель главы администрации президента Вячеслав Володин, а Нарышкин займет пост директора Службы внешней разведки.