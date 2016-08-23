Анкара, 23 августа, 2016, 15:22 — ИА Регнум. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) планируют осуществить новые кровавые акции на территории Турции, в том числе в курортном городе Анталья. Об этом, как передает RT, говорится в документах, которые были обнаружены в компьютере боевика ИГ (запрещена в России) и организатора ряда терактов Юнуса Дурмаза.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Данная информация стала доступна спецслужбам Турции после того, как Дурмаза в мае подорвал себя во время проведения полицейской операции. В документах, которые были выявлены по месту жительства террориста, первоочередными целями обозначены деревни алавитов на юго-востоке Турции и на берегу Средиземного моря, заседания левых партий и прокурдской Партии демократии народов.

Отметим, что свадебный дом в Газиантепе, где произошел теракт в минувшую субботу, также есть в списке целей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 августа на юге Турции в городе Газиантеп во время празднования свадьбы прогремел мощный взрыв. Подросток-смертник привел в действие взрывное устройство, когда участники торжества поздравляли новобрачных. В результате кровавой акции погибли более 50 человек.

Читайте также: Эрдоган: Теракт в Турции устроил подросток