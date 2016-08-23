Москва, 23 августа, 2016, 15:20 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин провёл телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба Кремля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Франсуа Олланд и Ангела Меркель

«Обсуждалась проблематика внутриукраинского кризиса, в том числе перспективы продолжения минского процесса на основе синхронизации политических шагов и соответствующих мер в сфере безопасности. Акцентирована важность законодательного закрепления на постоянной основе особого статуса Донбасса, проведения конституционной реформы и амнистии, организации местных выборов. Все эти вопросы должны согласовываться в Контактной группе, где у Киева имеется возможность вести прямой диалог с Донецком и Луганском», — говорится в сообщении.

Стороны выразили обеспокоенность сохраняющейся нестабильностью вдоль линии соприкосновения сторон и систематическими нарушениями режима перемирия: «Отмечена необходимость строгого соблюдения договоренностей о прекращении огня и отводе тяжелых вооружений под контролем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также принятия мер по дальнейшей деэскалации обстановки, включая разведение сил и создание демилитаризованных зон».

Отмечается, что российский лидер привлек внимание Олланда и Меркель «к грубой провокации украинской стороны, направившей в начале августа на территорию Российской Федерации группу диверсантов для совершения терактов: «Склонность Киева к такого рода силовым действиям наносит ущерб минскому процессу и сотрудничеству в рамках «нормандского формата».

Помимо этого, лидеры трёх стран договорились провести совместную встречу «на полях» запланированного на 4−5 сентября в Китае саммита «Большой двадцатки».

Напомним, ранее официальный Киев предложил провести встречу в рамках «нормандского формата» «на полях» саммита «Большой двадцатки» в Китае 4−5 сентября. В Москве согласились с предложением Киева, однако после попытки диверсии со стороны Украины президент РФ Владимир Путин заявил, что в данной встрече нет никакого смысла.

«Конечно, в этих условиях встречаться в нормандском формате, тем более в Китае, бессмысленно, потому что, судя по всему, те люди, которые захватили в свое время власть в Киеве и продолжают ее удерживать, вместо поиска компромиссов… вместо того, чтобы искать способы мирного урегулирования, перешли к практике террора», — заявил Путин на пресс-конференции 10 августа по итогам переговоров с президентом Армении Сержем Саргсяном.