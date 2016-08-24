Москва, 24 августа, 2016, 08:31 — ИА Регнум. Обсуждаемая встреча членов ОПЕК и стран, не входящих в картель, может быть полезна только в плане словесной интервенции для стимулирования роста цен на черное золото. Об этом сегодня, 23 августа, заявил генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

commoditiestrading.it Нефтедобыча

«Как мы видели, в мае эта идея не сработала. Потому что никто из серьезных поставщиков нефти не будет брать на себя обязательные к исполнению договоренности. Единственное, что можно выжить из этого совещания, что предстоит нефтедобывающим странам, это просто некие интервенции словесные для того, чтобы либо поднять цену нефти, либо ее опустить. Не более того», — сказал аналитик.

Все дело в том, что каждый поставщик нефти преследует свои экономические интересы, и ему нет дела до остальных. Просто так свою долю рынка отдавать не будет, подчеркнул гендиректор Фонда энергоразвития.

Что касается стабилизации рыка нефти, то ее, по мнению Листовского, можно достичь простым экономическим путем. В настоящее время наблюдается подорожание нефти. В связи с чем возобновился интерес к добыче черного золота в США. Так, увеличивается количество буровых установок, объемов добычи нефти. Спрос и предложение сами нащупают равновесную точку ценовую для нефти. Возможно, это произойдет к концу этого года. Может быть, в следующем году наступит некое равновесие, предположил эксперт.

Отвечая на вопрос о том, могут ли новые инвестиции американских компаний в разработку и добычу нефти, вновь пошатнуть мировой рынок нефти, собеседник скала, что, безусловно, это возможно. Потому как любые финансовые вливания приводят к увеличению добычи нефти. Другое дело, будет ли эта добыча цены продажи нефти окупать.

«Здесь уже вопрос. Поэтому каждый производитель нефти сам для себя эту задачу решает: нужно ли на текущем уровне цен вкладываться в новые месторождения, либо лучше заморозить, переждать, когда цена вверх поднимется. Эту задачу каждый решает сам, каждая страна и каждый производитель», — отметил аналитик.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению экспертов американского инвестиционного банка Goldman Sachs Group Inc, в сентябре на неформальном заседании в Алжире страны ОПЕК и не ОПЕК могут договориться по поводу заморозки объемов добычи нефти, однако это соглашение будет малоэффективно. С точки зрения экспертов, актуальнее возобновить отношения странами, которые находятся в конфликтом состоянии. Например, Саудовская Аравия и Иран, которые и в геополитике не приходят к согласию, и долю рынка нефти пытаются не просто сохранить, но еще и нарастить. Поэтому, если «заморозка» не поддержит нефтяные котировки, то она провалится.

Что касается нефти в США, то ранее The Wall Street Journal писало, что американские производители сланцевой нефти планируют увеличить вложения в добычу черного золота, если цена на нефть вновь достигнет $50 за баррель и задержатся на этом уровне. Уже по меньшей мере десять компаний по производству сланцевого углеводорода решили начать бурение и разработку новых скважин и увеличили для этого свои бюджеты в сумму на $1,1 млрд. Помимо них, еще ряд компаний хочет на 20% повысить свои вложения в бурение новых скважин.

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