Курск, 23 августа, 2016, 15:10 — ИА Регнум. В Курской области возбуждено уголовное дело по факту подделки подписей в документах, представленных партией «Патриоты России» для регистрации и последующего участия в выборах депутатов областной думы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области.

Tim Pierce Подпись

По версии следствия, неустановленные лица, используя сведения об избирателях, зарегистрированных на территории региона и города Курска, незаконно внесли их данные в подписные листы в поддержку выдвижения списка «Патриотов России». В подписных листах были фамилии, имена, отчества, года рождения, адреса места жительства, паспортные данные курян, а также их поддельные подписи. При этом сами избиратели не знали, что якобы «подписались» за список кандидатов. Документы с поддельными подписями были заверены и предоставлены в избирательную комиссию Курской области.

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Подделка подписей избирателей в поддержку выдвижения списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением, или заверение заведомо подделанных подписей (подписных листов), повлекшие существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства». Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления и виновных лиц.

23 июля региональный избирком завершил регистрацию кандидатов в депутаты облдумы. В предвыборной борьбе на данном этапе принимает участие 461 кандидат. По данным избиркома, регистрацию прошли шесть списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями по единому избирательному округу: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко» и «Российская экологическая партия «Зеленые».

Всего в зарегистрированных списках кандидатов по единому избирательному округу выдвинуты 347 кандидатов, которые претендуют на 22 депутатских мандата, распределяемых по пропорциональной системе. В территориальных (окружных) избирательных комиссиях регистрацию прошли 114 кандидатов, выдвинутых по 23 одномандатным избирательным округам семью избирательными объединениями и в порядке самовыдвижения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Курская область вошла в число «проблемных» по мнению ЦИК, регионов, из которых поступают жалобы на предвыборные нарушения. Предвыборные скандалы в Курской области связаны с двумя партиями. Список «Яблока» был снят с выборов судом после жалобы от ЛДПР. В списке «Яблока» было якобы слишком мало людей для борьбы за места в областной думе, хотя список из 26 кандидатов ранее был зарегистрирован, пять человек утратили статус зарегистрированных кандидатов, и на места в региональном парламента претендовал 21 человек. Свои права партия намерена отстаивать в Верховном суде РФ.

Из-за «Патриотов России» секретарю избиркома Сергею Мальцеву ЦИК рекомендовал покинуть пост, так как ряд документов от кандидатов был принят отдельно. Позже Мальцев подал в СК РФ заявление о том, что представитель «Патриотов» Александр Руцкой в присутствии соратников и членов избиркома угрожал секретарю физической расправой и оскорблял его. Также 17 июля бывшая уполномоченная избирательного объединения политической партии «Патриоты России» Надежда Черникова обвинила однопартийцев в подделке подписных листов. Избирком перепроверил документы, нашел подписи, сделанные от имени умерших граждан, лиц, находящихся в местах лишения свободы, недееспособных граждан и граждан, убывших с места прохождения службы, и подал заявление в Следственный комитет.