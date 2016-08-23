Москва, 23 августа, 2016, 15:01 — ИА Регнум. Решение о разовой выплате вместо второй индексации пенсий не только не способствует выходу из экономического кризиса, а усугубляет его. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 23 августа первый зампред фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов, комментируя слова главы правительства РФ Дмитрия Медведева о замене индексации пенсии единовременной выплатой в 5 тыс. рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Это очень неудачное решение с социальной, экономической, политической и моральной точки зрения. С точки зрения моральной нельзя обижать людей, которые всю свою жизнь работали на Родину, их надо поддержать. С социальной точки зрения, пенсионеры — это наиболее уязвимая часть общества, которая больше всех пострадала от кризиса. Как с политической точки зрения такие решения можно принимать накануне выборов — мне просто непонятно», — сказал депутат.

По его словам, такая мера — это «демотивация самой активной части населения и разжигание протестных настроений». «С экономической точки зрения эта мера не только не способствует выходу из кризиса, а усугубляет его, поскольку одна из главных проблем в экономике — это падение платежеспособного спроса, который ведет к экономическому спаду. Если бы пенсии полноценно были проиндексированы, это бы стимулировало потребительский спрос, тем самым стимулировало бы экономический рост», — пояснил парламентарий.

Вместо этого страна входит в спираль, которая только усугубляет кризис, констатировал Емельянов. «Мы сокращаем доходы населения, падение доходов населения сокращает потребительский спрос, потребительский спрос сокращает инвестиционный спрос, вслед за этим падают налоговые поступления в бюджет, и в связи с этим мы вынуждены опять сокращать расходы. Это порочная спираль, которую надо прерывать. Во всем мире с кризисом борются увеличением денежного предложения, а не его сокращением. Я очень сожалею об этом решении», — подчеркнул он.

Емельянов предположил, что такое решение могло быть принято при активном антироссийской влиянии извне. «Меня как гражданина не может не беспокоить дестабилизация обстановки накануне выборов. Такое впечатление, что кто-то потакает внешним силам, которые хотят расшатать ситуацию в стране», — заключил он.

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Вторая волна индексации пенсий будет заменена разовой денежной выплатой, заявил по итогам совещания с правительством заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Выплата может быть разовой и составить 5 тыс. рублей. Ранее при принятии проекта бюджета на 2016 год было оговорено, что в середине года состоится вторая индексация пенсий в России на величину инфляции. 1 февраля 2016 года пенсии были проиндексированы на 4%.