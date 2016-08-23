Москва, 23 августа, 2016, 14:50 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации (РФ) приняло решение заменить вторую индексацию пенсий за текущий год разовой выплатой в размере 5 000 рублей. Об этом, как передает газета «Коммерсантъ», заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по индексации пенсий.

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По словам главы российского правительства, выплата финансовых средств будет осуществлена в январе 2017 года.

При этом Медведев подчеркнул, что на разовую выплату пенсионерам потребуется в общей сложности 200 млрд рублей.

«Это решение потребует дополнительно более 200 млрд рублей», — сказал премьер-министр.

Медведев добавил, что в 2017 году индексация пенсий в РФ будет проведена в обычном порядке.

«Февральская индексация будет проведена уже в привычной форме по итогам накопленной инфляции за 2016 год, — сказал глава правительства. — То есть в полном объеме».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2016 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе визита в Крым ответил на претензии местных пенсионеров по поводу низких пенсий и неправильной индексации этих пенсий.

«А ее нигде нет, индексации, — сказал тогда Медведев. — Просто нет денег. Найдем деньги — будет индексация».

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