Москва, 23 августа, 2016, 14:46 — ИА Регнум. Министр спорта России Виталий Мутко, комментируя принятое Спортивным арбитражным судом (CAS) решение об отстранении от Паралимпиады в Рио-де-Жанейро российской сборной, заявил, что вердикт носит политический характер — это решение не юридическое, передают «Вести».

Эмблема Паралимпийских игр

"Это решение не лежит в правовом поле. Оно не юридическое, а политическое», — сказал Мутко. Министр спорта пояснил, что для отказа паралимпийцам, обратившимся за справедливостью в CAS, не было причин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 августа CAS отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) по поводу отстранения российских спортсменов от участия в Паралимпийских играх-2016. Олимпийская чемпионка по легкой атлетике и сенатор Татьяна Лебедева считает, что в связи с таким несправедливым решением нужно подать иск в Европейский суд по правам человека.

Напомним, российская сборная отстранена от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро по решению Международного паралимпийского комитета. Оно было объявлено 7 августа 2016 года — за месяц до начала состязаний. Основанием для такого решения стал доклад Макларена, сделанный по результатам расследования показаний экс-руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В ответ на решение МПК российский комитет подал иск в CAS, который рассматривался 23 августа.