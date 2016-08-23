Москва, 23 августа, 2016, 14:43 — ИА Регнум. В Свердловской области по итогам шести месяцев 2016 года отмечается стабильная ситуация во всех основных отраслях промышленности и сохраняется потенциал роста. Об этом в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил губернатор региона Евгений Куйвашев.

kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Евгением Куйвашевым

Куйвашев заявил, что с начала 2016 года объём отгруженной продукции в текущих ценах составил 101,3% к аналогичному периоду 2015-го, а индекс промышленного производства достиг почти 105%. Кроме того, в ходе выставки «Иннопром» было подписано более полутора десятков соглашений. Общая сумма тех догвоорённостей, по которым были раскрыты цифры, составила 4,5 млрд рублей.

По его словам, вырос и объём товарооборота. Если в 2012 году он был на отметке 460 млн рублей, то по итогам 2015-го уже почти 900 млн. Развита в регионе и выставочная деятельность. Только на «Иннопроме» было 632 экспонента, две трети которых из-за рубежа, из 17 государств.

Отчитался губернатор и о выполнении «майских указов» президента. По его словам, к 2015 году местами в детсадах были обеспечены все дети в возрасте от трёх до семи лет, построили и вернули 341 детский сад, создали 1280 рабочих мест для инвалидов, а 38% взрослых граждан от 25 до 65 лет прошли повышение квалификации или получили новую профессию. Кроме того, 99% граждан имеют доступ к получению государственных услуг в режиме «одного окна».

При всём этом отметим, что ситуация в Свердловской области не самая простая. Как ранее сообщало ИА REGNUM, на двух местных предприятиях летом были акции протеста в связи с долгами по зарплате. Кроме того, как пишет «Уралбизнесконсалтинг», численность медицинских работников в регионе за год резко упала — на 5,8%, и теперь составляет 64 тыс. 162 человека.