Москва, 23 августа, 2016, 14:27 — ИА Регнум. Дефицит бюджета в России по итогам 2016 года окажется на уровне более 3%. Об этом 23 августа по итогам совещания с правительством заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

government.ru Дмитрий Медведев

«Ожидаемый дефицит по итогам года составит более 3%. Это выше планируемого уровня, естественно, мы будем делать все, чтобы этот дефицит сохранялся в тех рамках, на которые мы ориентируемся», — сказал Медведев.

Вместе с тем, по его словам, такой сценарий «возможен, потому что предполагался исходя из 3% при цене на нефть 50 долларов за баррель»: «Дефицит может возрасти, если цена на нефть опустится ниже 50 долларов за баррель».

Напомним, ранее Дмитрий Медведев также заявил, что вторая волна индексации пенсий будет заменена разовой денежной выплатой на сумму в 5 тысяч рублей. Данная сумма будет выплачена в январе 2017 года.