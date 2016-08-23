Москва, 23 августа, 2016, 14:23 — ИА Регнум. Государственная Третьяковская галерея опубликовала несколько видеороликов, посвящённых популяризации произведений искусства ХХ века. В одном из роликов задействован российский артист — лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Видеоматериалы опубликованы на официальной странице музея в Facebook.

Ca7 Сергей Шнуров

Шнуров снялся в ролике, посвящённом «Чёрному квадрату» Казимира Малевича. Артист приближает лицо к картине, пытаясь рассмотреть её внимательнее, и оказывается по ту сторону реального мира. В конце ролика появляется надпись: «Это надо видеть».

Стоит отметить, что ролики сняты студентами Московской школы кино. «Эта кампания подготовлена в рамках совместного проекта Третьяковской галереи, креативного агентства BBDO Group и Moscow Film School», — сообщается в соцсети.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 августа стало известно, что актриса Юлия Топольницкая, ставшая известной после съёмок в клипе «Экспонат» на песню с нецензурным текстом, появится в новом ролике «Ленинграда».

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В начале августа Шнуров сообщил, что сочиняет песню для детской аудитории. Об этом он написал в соцсети.

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